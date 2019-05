Tutto pronto per la tradizionale festa in onore di Santa Maria di Pennaluce

Tutto pronto per la due giorni di festa in onore di Santa Maria di Pennaluce.

Oggi pomeriggio, sabato , con inizio fissato alle ore 15,30, dalla chiesa di San Paolo Apostolo muoverà la processione per riportare la statua di Santa Maria di Pennaluce nella propria chiesa sul promontorio di Punta Penna.

Domenica mattina proseguiranno i festeggiamenti con la suggestiva processione in mare.

Alle ore 8,30 la statua della Madonna verrà portata al porto, accompagnata dalle note del Complesso Bandistico "San Martino" e dalla Fanfara dei Bersaglieri in congedo, dove verrà imbarcata su un motopeschereccio per poi partire, seguita dalle altre imbarcazioni, per una lunga processione fino all’altezza di Vasto Marina. Prima di rientrare in Porto, verrà ripetuto il lancio della corona in onore delle vittime del mare.

Al rientro del corteo, farà seguito la Santa Messa celebrata da don Gianni Sciorra nel piazzale antistante la chiesa.

In serata , il programma proseguirà con l'intrattenimento musicale dell'Orchestra Valli & Palma ed i tradizionali fuochi pirotecnici.