A piedi da Vasto a Bari in onore di San Nicola

Si è rinnovato nella mattina festiva del 1° Maggio, al termine della celebrazione religiosa nella chiesa della Madonna del Carmine, l'inizio dell'antica tradizione del pellegrinaggio a piedi verso Bari, in onore di San Nicola.

Un gruppo della "Compagnia" vastese, che da oltre un secolo ne è protagonista, guidato dal priore Nicola Peca, ha lasciato il sacro tempio al centro della città senza voltare le spalle all'altare ed intonando canti. Accompagnati dal padre spirituale, don Gianfranco Travaglini, i fedeli vastesi percorreranno strade statali, provinciali, tratturi e sentieri di campagna, per un totale di oltre 220 chilometri per raggiungere Bari la mattina del prossimo 7 maggio. Nel percorso dormiranno all'interno di chiese e conventi.

Il giorno del loro arrivo nel capoluogo pugliese coinciderà con la firma del gemellaggio tra le città di Vasto e Bari con le sottoscrizioni ufficiali dei sindaci delle due città, Menna e De Caro.

L'8 maggio è previsto il rientro a Vasto per partecipare alla processione in onore di San Michele, in occasione della tradizionale festa di San Michele della Vittoria.