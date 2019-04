Festa dell'Incoronata: nella domenica di Pasqua la processione dal santuario a San Giuseppe

Nella domenica di Pasqua il via alla settimana di appuntamenti in vista della Festa della Madonna dell’Incoronata a Vasto.

Oggi pomeriggio , alle ore 17, la statua della Vergine, con l'accompagnamento dei fedeli e del Complesso Bandistico "San Martino", verrà portata in processione verso la Cattedrale di San Giuseppe, dove rimarrà esposta fino a sabato prossimo con le Messe e le riflessioni affidate a Padre Paolo Petrucci.

Sabato 27 , alle ore 16,30, la processione di ritorno verso l'Incoronata con celebrazione solenne, al rientro, di Monsignor Domenico Scotti, vescovo emerito di Trivento. In serata spazio alla musica con i Secondo Taglio e Angelo Carestia.

Domenica 28 , giorno di festa, alle 11 la Messa Solenne celebrata dal cappuccino vastese Padre Nicola Galasso, Provinciale dei Cappuccini. A sera spettacolo musicale con l'esibizione dell'Orchestra Italiana "Bagutti". A chiudere gli eventi di festa i fuochi pirotecnici della ditta Piroluce di San Severo.