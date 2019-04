Tradizionale visita ai 'Sepolcri' nelle chiese vastesi

Al termine della Messa in Coena Domini, in una serata non particolarmente fredda, in molti si sono accostati in silenzio e in preghiera agli altari della reposizione allestiti nelle chiese (i cosiddetti 'Sepolcri' nella tradizione vastese) per ricordare l'istituzione del sacramento dell'eucarestia.

"Come ogni anno - scrive Lino Spadaccini, cultore di storia locale sul Blog NoiVastesi -, gli altari preparati hanno offerto momenti di meditazione e di preghiera, ponendo al centro della scena l'Eucarestia, attraverso la realizzazione di scenografie ben curate e suggestive arricchite dai simboli cari alla tradizione cristiana quali il grano o il pane, l’acqua, il vino e tanti fiori quasi a voler ricreare l’orto degli ulivi, che simboleggia le ultime ore di vita del figlio di Dio prima di essere arrestato.

La tradizione vuole che siano dispari le chiese da visitare durante il Giovedì Santo e nella mattinata del giorno successivo, da un minimo di tre ad un massimo di sette, o comunque di numero dispari".