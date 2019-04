Triduo pasquale al via, si rinnova la visita ai 'Sepolcri'

Con la Messa in Coena Domini, in ricordo dell’Ultima Cena, inizia il Triduo pasquale, il momento più forte della Settimana Santa, che terminerà sabato sera con la Veglia Pasquale.

Nella mattinata non verranno celebrate le messe, in quanto tutti i sacerdoti e diaconiparteciperanno alla Messa Crismale, presieduta da Mons. Bruno Forte nella Cattedrale di S. Giustino a Chieti. In questa solenne concelebrazione eucaristica saranno consacrati gli oli santi: l'olio degli infermi, quello dei catecumeni e il sacro crisma, che verranno utilizzati durante tutto l’anno per l’amministrazione dei Sacramenti, mentre i presbiteri rinnoveranno le promesse sacerdotali.



Nel pomeriggio, durante la S. Messa, con il canto del Gloria le campane suoneranno per l’ultima volta e rimarranno "legate", fino al canto del Gloria durante la celebrazione della Veglia Pasquale di sabato sera.



Momento centrale della liturgia sarà la lettura del Vangelo in cui si ricorderà l’istituzione dell’eucarestia e la rievocazione della lavanda dei piedi per rinnovare la memoria di quell'atto di umiltà con cui Gesù li lavò agli apostoli.

In serata prevista la tradizionale visita ai 'Sepolcri', gli altari della reposizione allestiti nelle varie chiese della città.

