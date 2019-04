Via Crucis e Passione vivente nel centro storico di Vasto, domenica l'appuntamento

Torna l'appuntamento, su iniziativa dell''associazione vastese “Principe Antonio de Curtis”, con la “Via Crucis e Passione Vivente", una tradizione che apre la Settimana Santa, subito dopo la Festa della Sacra Spina.

"E’ un appuntamento annuale con la Città di Vasto e con le persone che arrivano da fuori - dice in merito il responsabile del sodalizio e regista della rappresentazione, Biagio Santoro -, per vivere con fede ed emozione i momenti più dolorosi di Gesù, una Via Crucis con le Stazioni secondo lo schema voluto da Papa San Giovanni Paolo II, presieduta dal parroco di Santa Maria Maggiore, don Domenico Spagnoli".

La rappresentazione sarà arricchita con "scenografie e figuranti in abiti d’epoca. Le scene e i costumi, realizzati dai soci dell’associazione de Curtis, sono stati studiati - aggiunge Santoro - per vivere e sentire meglio le parole dei passi dei Vangeli e per l'interpretazione dei figuranti".

Il percorso - Si partirà dal Portale di San Pietro alle ore 18,30 della Domenica delle Palme, 14 aprile, passando per Palazzo d’Avalos, corso De Parma e raggiungere piazza Rossetti, dove vi saranno le ultime Stazioni con la Crocifissione e la Resurrezione.