Solennità della Sacra Spina a Santa Maria Maggiore e processione per le vie del centro

Nel Venerdì antecedente la Settimana Santa tradizionale Festa della Sacra Spina a Vasto.

Alle ore 18 S. E. mons. Bruno Forte, arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, presiederà la solenne concelebrazione eucaristica nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, cui farà seguito la processione con la sacra reliquia per le vie del centro storico (tempo permettendo).

Lino Spadaccini, cultore di storia cittadina, scrive su NoiVastesi.

In passato la processione si svolgeva intorno a mezzogiorno. In segno di devozione molti uomini sfilavano per le strade completamente scalzi, mentre le donne indossavano semplici calze.

La processione era caratterizzata dal numero impressionante di grossi ceri colorati, chiamate anche "torce", che venivano portati in particolare dalle donne in segno di devozione ad un voto fatto. Ai quattro punti principali della città, in corrispondenza dei quattro punti cardinali, ovvero Porta Palazzo, Porta Nuova, Corso Italia e Porta Catena, venivano eretti gli altari per la rituale benedizione della terra, del mare e del cielo . Nella funzione serale, la preziosa Reliquia era presentata ai fedeli per il rituale bacio.

Continua (clicca qui)