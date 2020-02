'Linea Bianca' sulle montagne abruzzesi

Montagne abruzzesi protagoniste oggi a "Linea Bianca", trasmissione di Rai 1 in onda il sabato pomeriggio dalle 14.

Protagonista della puntata di oggi, 15 febbraio, sarà infatti il Gran Sasso.

"Un viaggio nel cuore dell’Abruzzo - si legge su montagna.tv -, in compagnia come sempre di Massimiliano Ossini, Giulia Capocchi e Lino Zani, che inizia lungo un percorso dal nome importante. Stiamo parlando del “Percorso Bonatti”, ideato nel 2011 da Davide Peluzzi e Luigi Grimaldi del team Explora e condiviso con il Parco Nazionale del Gran Sasso Monti della Laga. Il percorso Bonatti, come spiegherà nel corso della puntata lo stesso Peluzzi, si sviluppa su una grande estensione, attraversando la natura incontaminata del Parco. Dai boschi di faggio e abete bianco dei Monti Cardito e Campiglione, attraverso le valli glaciali del Monte Corvo e le creste rocciose delle Malecoste, fino a raggiungere Campo Imperatore e la suggestiva Rocca di Calascio. Un percorso particolare, che può essere percorso in tutto o in parte da entrambi i versanti.

