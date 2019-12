Premio 'Michelangelo Di Marco', borse di studio agli allievi del 'Palizzi'

Intensa mattinata presso l'Itset 'Palizzi', Istituto Tecnico Statale Economico Tecnologico di Vasto, dove si è svolta anche quest'anno scolastico, la cerimonia della consegna dei premi agli alunni migliori del corso Costruzione, Ambiente e Territorio, intitolati alla memoria del geometra Michelangelo Di Marco, indimenticabile presidente del Collegio Geometri Provincia di Chieti.

Le sei borse di studio sono state assegnate agli studenti dai vari componenti della famiglia Di Marco, che hanno, nei loro interventi, messo a fuoco l'attualità del ruolo di questo professionista e sottolineato l'importanza della motivazione per i giovani.

La dirigente scolastica Nicoletta Del Re ha illustrato il senso del Premio: "È un riconoscimento che la famiglia Di Marco vuole assegnare alle nostre eccellenze scolastiche in base al merito, alle conoscenze teoriche e all'esperienza pratica. Oggi il geometra non si occupa più solo dell'edilizia ma si inserisce dove esiste la tecnologia. In un momento di difficoltà per trovare un lavoro, questo è un corso che offre notevoli sbocchi professionali. Inoltre, a breve partirà il corso Bim. I ragazzi si formeranno oltre che sulle tradizionali discipline tecniche, anche sui temi della cittadinanza globale e sulla sostenibilità ambientale".

Successivamente, la prof.ssa Francesca Di Cicco ha illustrato tutte le attività extrascolastiche svolte nello scorso anno dal corso Cat. La premiazione si è chiusa con una famosa citazione di Gabriele D'Annunzio: "Amatela la terra d'Abruzzo come ho fatto io e vedrete che vi darà indietro tanto".

Questi i nomi degli alunni premiati: Samantha Lizzi, Michela Antenucci, Gioia Fagnani, Celine Roberti e Danilo La Palombara.