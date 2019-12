"Facciamo impresa lavorando con e per il territorio"

Nelle aule dell'Istituto 'Palizzi' gli studenti si sono potuti confrontare con il mondo imprenditoriale in un progetto che realizza una immediata relazione tra il sapere e il saper fare.

La classe 3^ F Sistemi informativi aziendali e 3^ A amministrazione finanza e marketing hanno avviato l’attività didattica di impresa formativa simulata accompagnati nel cammino da due aziende locali: la Biologica Vicoli e Raspa Panetteria e Caffetteria. I tutor aziendali nelle persone di Antonella Vicoli e Michele Raspa hanno raccontato la loro esperienza che unisce tradizioni, amore per la terra, voglia di migliorarsi e di fare impresa anche in modo etico. Gli studenti hanno compreso in questo primo, ma non ultimo incontro, che l’attività dell’imprenditore non può prescindere dalla passione e dalla perseveranza senza dimenticare che l’opera dell’uomo deve essere in armonia con la madre terra e le sue creature.

Gli incontri proseguiranno nei prossimi mesi e le conoscenze degli studenti saranno messe in pratica con la ideazione e realizzazione di una business idea. Il tutto senza dimenticare il benessere, la salute e la consapevolezza di nutrirsi in modo sano, così come bene espresso e comunicato dai tutor aziendali.

Un ringraziamento caloroso va alla dirigente Prof.ssa Nicoletta Del Re ed agli insegnanti che mettono in pratica questa didattica innovativa.