'Mattinate FAI d'Inverno', esperienze formative significative per gli studenti del territorio

Dopo il successo delle Giornate FAI d’Autunno, si è tenuto ieri mattina a Cupello il primo appuntamento delle Mattinate FAI d’Inverno, dedicate alle scuole.

Primi ad arrivare, alle 8.30, i giovanissimi studenti della Scuola Primaria “San Lorenzo” di Vasto, accolti dagli Apprendisti Ciceroni della Scuola Secondaria di primo grado di Cupello che da perfetti padroni di casa li hanno accompagnati a visitare il Palazzo Marchione e la Chiesa e Torre campanaria della Natività di Maria Santissima.

Una bellissima esperienza formativa per entrambe le parti: per gli Apprendisti Ciceroni, entusiasti di essere stati investiti della carica di Ciceroni e di poter raccontare da protagonisti i luoghi più belli della loro città; per i visitatori, l’opportunità di conoscere il proprio territorio avendo quali interlocutori e guide d’eccezione dei loro coetanei.

Mercoledì 28 novembre ci sarà il prossimo appuntamento a Cupello per tutte le classi che hanno prenotato la visita.

Sempre a cura della Delegazione FAI di Vasto, martedì 26, giovedì 28 e sabato 30 le “Mattinate” si svolgeranno a Vasto, presso il Giardino napoletano di Palazzo d’Avalos, la Pinacoteca, il Museo del Costume e la Sartoria e Costumeria teatrale “Polvere di stelle”, con gli Apprendisti Ciceroni del Polo Liceale “Pantini Pudente” e dell’Istituto Tecnico Statale “F. Palizzi”.