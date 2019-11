Pista ciclabile e pedonale a Vasto Marina, completata l'illuminazione

La pista ciclopedonale di Vasto Marina è tutta illuminata grazie ad un investimento di oltre 90 mila euro.

Si evidenzia questo in una nota diffusa da palazzo di città relativamente alla fine dei lavori, nei giorni scorsi, per il secondo lotto dell'illuminazione che consentirà "di percorrere in sicurezza il percorso pedonale e ciclabile che collega Vasto Marina a San Salvo Marina.

Il processo di riqualificazione della Riserva di Marina di Vasto portato avanti dall’Amministrazione Comunale continua con interventi che ne migliorano la fruibilità da parte dei turisti e residenti, sempre nel rispetto delle procedure amministrative in materia ambientale. La fonte luminosa interessa la superficie dei percorsi tutelando l’area sic del sistema dunale".

“Abbiamo raggiunto - ha spiegato l’assessore ai Servizi Manutentivi, Gabriele Barisano - un obiettivo importante su cui abbiamo iniziato a lavorare sin dall’inizio del mandato in modo da trovare un sistema che garantisse l’illuminazione e al tempo stesso scongiurare atti vandalici sostituendo i pali con altri nuovi di diversa tipologia, sempre nel rispetto delle procedure previste in materia ambientale. Grazie all’ufficio Servizi che ha lavorato costantemente a questo progetto sicuramente apprezzato dalla cittadinanza”.

“Stiamo arricchendo la Riserva di Marina di Vasto di elementi che possano favorire un maggior contatto con l’ambiente. L’illuminazione, il percorso vita, le bacheche informative e la cartellonistica che stiamo continuando a sviluppare sono importanti - ha concluso l’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci - per far sì che le persone che frequentano quell’area possano percorrere la pista ciclopedonale con la consapevolezza della valenza naturalistica dei luoghi che la circondano”.