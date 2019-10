'Nocciola Italia' in Abruzzo, il progetto Ferrero parte dalle campagne del Vastese

A un anno dal lancio in Abruzzo del Progetto "Nocciola Italia" promosso dalla Ferrero Halzelnut Company, divisione interna del Gruppo Ferrero dedicata alla nocciola, è stato siglato l'accordo con l'Euro Ortofrutticola del Trigno di San Salvo, che raggruppa oltre 700 soci, che sancisce l'avvio per i primi nuovi impianti per la piantumazione di nocciolo nel territorio abruzzese.

Soddisfatto il presidente della cooperativa Nicolino Torricella: "Il progetto prevede un percorso di formazione per i tecnici e un software gestionale per la strutturazione e il monitoraggio del progetto. I

Inizia una collaborazione che farà crescere nuove competenze sul territorio, oltre a fornire all'economia agricola una valida alternativa alle coltivazioni già esistenti".