Il golfo di Vasto sugli aerei della Ryanair

L’Abruzzo ha varato per l'estate 2019, grazie a 900 mila euro di risorse europee, un vasto programma di promozione. Nei mesi scorsi abbiamo visto spot su aerei, treni, nelle stazioni ferroviarie, su web, emittenti tv e radio nazionali, metropolitane, autostrade, contest fotografici e riconoscimenti agli ambasciatori d’Abruzzo per il racconto di vacanza più accattivante, presenza a Matera capitale della cultura 2019.

Una campagna di promozione ‘sprint’ presentata a maggio da Mauro Febbo, assessore regionale al Turismo, e Francesco Di Filippo, direttore del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio.

Nel pacchetto 52 passaggi in Rai e 85 sulle reti Mediaset, annunci radiofonici su Rtl e Radio105 con l’obiettivo di raggiungere circa tre milioni di ascoltatori. Poi tutta la promozione turistica digitale che oggi ricopre un ruolo fondamentale e strategico. E infine 150 pannelli autostradali, annunci video nelle metropolitane di Roma e Milano, 124 impianti tabellari e 280 impianti video nelle stazioni ferroviarie di Lazio e Lombardia.

Per quanto riguarda la campagna sui vettori aerei, quattro immagini dell’Abruzzo sono state posizionate sulle cappelliere di cinque apparecchi Ryanair che faranno la spola nelle città europee.

La sorpresa è che tra quest'ultime c'è Vasto, come ci ha segnalato Ivano Abbadessa, collega in giornalismo che lavora a Bruxelles: "Ciao Nicola, in allegato alcune foto scattate oggi sul volo Bruxelles-Pescara. E' bello vedere l'immagine del nostro golfo sull'aereo! Fa piacere che la Regione per la campagna di promozione turistica abbia voluto mettere in copertina la suggestiva veduta di Vasto!".

Abbiamo avuto l'impressione che la campagna promozionale forse ha cominciato a funzionare: un po' di stranieri in più a Vasto si sono visti!