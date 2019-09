Nasce l'Associazione "Amici del Mattei" di Vasto

Dopo lunghi mesi di "messa a punto", finalmente il Comitato del 50° del Mattei di Vasto ha convocato un'assemblea per la costituzione dell'Associazione "Amici del Mattei - Vasto", sabato 28 settembre 2019 ore 9.30 presso l'Istituto.



Faranno parte del sodalizio soprattutto gli ex allievi, ex docenti e amministrativi.



All'assemblea sono stati invitati coloro che hanno risposto all'appello nei mesi scorsi, ma c'è spazio anche per... i ritardatari, i quali possono contattare il Comitato promotore tramite il sito dell'Istituto.

https://www.itivasto.it/amicidelmattei/

