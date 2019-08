Via Verde della Costa dei Trabocchi, l'8 agosto nessuna inaugurazione

La Provincia di Chieti procede spedita verso il completamento della pista ciclopedonale “Via Verde della Costa dei Trabocchi”.

E' quanto si evidenzia in una nota dell'ente.

Il prossimo 8 agosto - è la comunicazione - non ci sarà l’inaugurazione della infrastruttura, notizia erroneamente comparsa su alcuni social, ma avrà inizio la fase finale del progetto che prevede l’applicazione della resina colorata sui ben 20 km già asfaltati.

“La Ciclovia è ancora in via di realizzazione ed ha presentato notevoli problematiche di carattere idrogeologico, tecniche e cantieristiche - spiegano il presidente Mario Pupillo e il consigliere Vincenzo Sputore, delegato alla Via Verde -. L’obiettivo è di riconsegnarla gradualmente alla collettività, man mano che i lavori programmati vengono portati a termine nei vari tratti. Nei prossimi giorni – aggiungono - verrà stesa la resina colorata sui 20 km di pista già asfaltata e soltanto dopo la maturazione del materiale quei tratti saranno resi fruibili previo collaudo. Questa operazione di stesa della resina prevede tempi di essiccamento di almeno 24 ore e in questo lasso di tempo chiediamo la collaborazione dei cittadini a non utilizzare la pista ciclabile, purtroppo a volte danneggiata da sconsiderati, in modo da non compromettere il manto colorato”.

In fase di ultimazione dei lavori si procederà, successivamente, alla posa di pavimentazione in cemento armato in specifiche zone caratterizzate da dissesto idrogeologico ad oggi non asfaltate, in particolare nei tratti che vanno da Ortona Porto a Ripari e da San Vito a Rocca San Giovanni e, infine, si chiuderà il progetto con gli interventi relativi alle gallerie, all’arredo urbano e alle opere in verde.

Nel frattempo è in fase di progettazione il tratto di Lago Dragoni di Torino di Sangro che ha subito la completa erosione costiera e che verrà completamente ripristinato per dare continuità alla ciclovia.