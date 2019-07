Fermo biologico: niente pesca dal 15 agosto al 13 settembre

Varato il piano del fermo biologico 2019. Per quanto riguarda il medio Adriatico, quindi da San Benedetto del Tronto a Termoli, le imbarcazioni dello strascico si fermeranno dal 15 agosto sino al 13 settembre.

Il fermo non riguarderà la pesca da posta, ovvero retine e nasse attività svolte degli operatori della piccola pesca.

Occhio a prodotti stranieri e congelati. "In un Paese come l'Italia che importa dall'estero 8 pesci su 10, nei territori interessati dal fermo biologico aumenta peraltro anche il rischio - sottolinea Impresapesca Coldiretti - di ritrovarsi nel piatto per grigliate e fritture, soprattutto al ristorante, prodotto straniero o congelato se non si tratta di quello fresco Made in Italy proveniente dalle altre zone dove non è in atto il fermo pesca, dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta alle barche delle piccola pesca che possono ugualmente operare".