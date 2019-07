'Frantoi aperti', appuntamento l'olio buono d'Abruzzo

'Frantoi Aperti', aperto ieri ed in programma anche nella giornata di oggi - sabato 27 luglio - è un evento che nasce per promuovere la cultura dell’olio extravergine d’oliva in Abruzzo, in abbinamento con le produzioni agroalimentari tradizionali e il territorio, rappresentando un appuntamento imperdibile per tutti coloro che vogliono immergersi nella natura, riscoprendo alcune delle nostre eccellenze gastronomiche.

La manifestazione si presenta come un itinerario lungo i sentieri dell’olivicoltura, che permetterà di visitare una o più delle 29 aziende che hanno aderito all’iniziativa.

Nel territorio del Vastese visite possibili all'azienda La Selvotta, di contrada Buonanotte a Vasto, e al Frantoio Olearius, in via del Turismo, nella zona artigianale di Cupello.