Consorzio Abruzzotravelling, Caterina Celenza nuovo presidente

La vastese Caterina Celenza è il nuovo presidente del Consorzio Abruzzotravelling.

Nato nel maggio 2005 per valorizzare e migliorare l’offerta turistica nel territorio abruzzese, sin dalla sua creazione il Consorzio è stato animato da una chiara vision: attuare un sistema regionale turistico-ricettivo ad ampio raggio, mettendo “in rete” risorse, know how e strategie di marketing del più alto numero possibile di aziende per stimolare e migliorare il rapporto tra domanda ed offerta turistica in tutti i periodi dell’anno e creare un rapporto stretto fra i segmenti turistici regionali da una parte, e tutte le altre attività economiche del territorio che in qualche modo possono contribuire in modo sinergico a far crescere il complesso sistema turismo.

La mission di Abruzzotravelling è di coordinare l’attività delle imprese turistiche consorziate al fine di migliorarne la capacità produttiva, l’efficienza ed i risultati annuali e stagionali.

"Chi desidera visitare l’Abruzzo senza fare a meno di tutti i servizi può, grazie al nostro Consorzio, avere a disposizione guide professionali, itinerari programmati o realizzati su misura secondo le proprie esigenze, o ancora la possibilità di noleggiare dalla semplice bicicletta, all’auto, al pullman", dicono i responsabili della struttura.

Celenza prende il posto di Giammarco Giovannelli.

Info http://www.abruzzotravelling.com/