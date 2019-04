'Tesori' del Vastese nell'"agenda" della 'Settimana del Patrimonio Culturale'

Ricco di interessanti appuntamenti il programma predisposto dalla sezione del Vastese di Italia Nostra in occasione della "Settimana del Patrimonio Culturale".

Si inizia sabato 4 maggio nella Riserva di Punta d’Erce alla (ri)scoperta del suo patrimonio culturale e naturale. La passeggiata nell'area protetta sarà guidata da Davide Aquilano (presidente di Italia Nostra del Vastese), Gianfranco Pirone, Vincenzo Ronzitti e Angela Stanisci alla (ri)scoperta della riserva come "territorio sottoposto a tutela e sorveglianza per le sue peculiarità naturalistiche ed ambientali". L'evento, in collaborazione con il Comune di Vasto e la cooperativa Cogecstre prevede il raduno alle 15,30 presso l'area parcheggio all’inizio della strada sterrata che conduce a Punta d’Erce.

Secondo appuntamento con "L’acquedotto romano delle Luci tra ricerca, tutela e valorizzazione", conferenza a cura di Davide Aquilano e Marco Rapino, volta ad illustrare le caratteristiche salienti dell’acquedotto romano di Vasto, le problematiche legate alla sua tutela e alla sua conservazione, le prospettive di valorizzazione a duecento anni dalla grande operazione di restauro messa in campo dopo la terribile epidemia di febbre petecchiale causata a Vasto dalla penuria di acqua potabile. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Comune di Vasto, la Parsifal Società Cooperativa martedì 7 maggio, alle 18, presso il Teatro Figlie della Croce

Il 9 maggio "26 anni fa, in questi giorni, si programmavano gli scavi archeologici a Punta Penna": visita guidata all’area archeologica e conferenza a cura di Davide Aquilano sul ricco patrimonio archeologico e sulle prospettive di valorizzazione del primitivo sito della Histonium dei Frentani, sui cui resti nel medioevo l’imperatore Federico II fondò la città di Pennaluce. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Comune di Vasto, la Parrocchia di San Paolo Apostolo, la Parsifal Società Cooperativa alle 18 presso la chiesa della Madonna di Pennnaluce – Punta Penna

L'11 maggio "Tra campi ed edifici lungo il percorso dell’Acquedotto Romano delle Luci": passeggiata curata dalla Parsifal Società Cooperativa lungo il percorso dell’acquedotto romano di Histonium, anche per apprezzarne il contesto paesaggistico, per verificarne direttamente il livello di conservazione, le criticità e la necessità di interventi urgenti per la sua tutela. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Comune di Vasto, la Parsifal Società Cooperativa, alcuni dei i proprietari dei terreni attraversati dall’Acquedotto delle Luci, con ritrovo alle 15 presso la chiesa di Sant’Antonio Abate.

Il 12 maggio "Alla (ri)scoperta dei Sanniti e dell’Area Sacra dei Templi Italici di Schiavi di Abruzzo": escursione lungo antichi sentieri, visite guidate ai Templi Italici ed al Museo Archeologico di Schiavi di Abruzzo per far conoscere il sito archeologico più importante del Vastese, purtroppo poco conosciuto e sempre più soggetto a rischi per la sua conservazione. In collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo, il Comune di Schiavi di Abruzzo, la Parsifal Società Cooperativa con ritrovo alle ore 9 presso il Museo Archeologico di Schiavi per scendere ai Templi Italici lungo l’antica mulattiera (escursione riservata ai soci di Italia Nostra); ore 10 - visita guidata pubblica all’Area Archeologica dei Templi Italici; ore 11:30 – visita guidata pubblica al Museo Archeologico di Schiavi di Abruzzo.