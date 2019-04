Più vicini Punta Aderci e Bosco di Don Venanzio: inaugurato il nuovo sentiero

Riserva di Punta Aderci e Bosco di Don Venanzio più vicini e collegati con la fruizione del nuovo sentiero inaugurato ieri mattina nell'area protetta vastese.

Un percorso di complessivi 12 chilometri, adatto in particolare alle mountain bike ma anche alle camminate a piedi pensato anche in funzione di collegamento interno tra la riserva e la futura pista ciclopedonale della Via Verde.

“Abbiamo inaugurato un nuovo sentiero trekking/bike - commenta l’assessore alle Politiche ambientali, Paola Cianci -. Giornate come questa sono importanti perché rappresentano la risposta concreta all’idea di città sostenibile che vogliamo, obiettivo da realizzare in questo mandato. Ringrazio il Cai Vasto e tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a questa iniziativa”.

Il progetto è stato realizzato con fondi POR FESR e una quota di cofinanziamento del Comune di Vasto.

Tra i presenti, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione comunale e della cooperativa Cogecstre che gestisce l'area di Punta Aderci, delegati del Club Alpino Italiano di Vasto, della cooperativa Sagrus e componenti dei team sportivi Abruzzo INN Bike, Ciclo Club Vasto, Polisportiva CasalBike, Vastese INN Bike ed ancora Vamos e Legambici.