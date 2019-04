'La preistoria', un video documentario di Italia Nostra del Vastese. Giovedì la presentazione

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Giovedì 11 aprile il quinto incontro dei “Percorsi d’Abruzzo e Molise" organizzati da Italia Nostra del Vastese.

Tra le priorità della nostra associazione c’è la divulgazione della conoscenza del territorio italiano con le sue presenze culturali e paesaggistiche. La forma del video documentario permette di raggiungere un pubblico diverso e numericamente maggiore di persone rispetto alle forme tradizionali della conferenza o del libro, grazie anche alla facile diffusione tramite internet.

La sezione vastese di Italia Nostra vuole quindi offrire al proprio territorio – in primis alle scuole - una serie di documentari che ne illustrino prima di tutto la storia, attraverso le testimonianze più rappresentative lasciate dagli uomini nel corso dei secoli. In virtù di questa impostazione, il primo video riguarderà LA PREISTORIA e sarà godibile in un po’ di più del tempo necessario a godersi una buona tazzina di caffè!

Vasto, giovedì 11 aprile 2019, ore 18:00

Teatro Figlie della Croce

Via Madonna dell'Asilo, 13

Info: vasto@italianostra.org

Davide Aquilano

Presidente della sezione di Italia Nostra del Vastese