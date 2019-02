'Abruzzobnb', Gianluca Di Totto è il referente provinciale

In data 23 febbraio 2019 si è tenuta, presso l’Hotel Ninfea di Montesilvano, la prima assemblea ordinaria dell’Associazione Abruzzobnb, associazione abruzzese dei Bed and Breakfast di qualità.

Si è trattato di un appuntamento importante, in quanto, per la prima volta, hanno avuto l’opportunità di conoscersi i titolari di numerosi B&B abruzzesi, uniti in associazione, con l’intento di aggiungere trasparenza e legalità al fenomeno dell’accoglienza familiare. Questa tipologia di turismo extra-alberghiero, negli ultimi anni sta crescendo notevolmente (oggi l’Abruzzo conta più di 1.200 strutture di accoglienza di questo tipo). Al di là degli incombenti formali, come approvazione dei bilanci ed elezione della presidente, Lucia Simioni, si è discusso dell’adeguamento dello statuto associativo alla normativa del terzo settore, in nome del rispetto della legge e della trasparenza. Tra gli argomenti trattati, anche la recente DGR Abruzzo n. 1060 del 31 dicembre 2018, che riguarda la somministrazione della colazione. Sono previsti una serie di adempimenti a carico del gestore del B&B, finalizzati alla tutela del cliente e alla promozione della tradizione “dolciaria” del territorio.

Durante l’assemblea, la presidente ha presentato ai soci, i referenti di zona presenti sul territorio. La nascita di gruppi di lavoro per aree si è resa necessaria per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie turistiche abruzzesi.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto da sei titolari di B&B e ciascuno rappresenta un’area territoriale. I referenti di zona, oltre a raccogliere ulteriori adesioni all’interno delle aree di competenza, saranno a disposizione per rispondere ai numerosi quesiti che insorgono nell’attività del B&B e saranno gli interlocutori con i SUAP e le amministrazioni locali.

Sarà compito del Consiglio Direttivo, promuovere l’accoglienza di tipo familiare nel territorio abruzzese, con la finalità di far conoscere e apprezzare al cliente tutta la Regione, a beneficio della collettività.

Gianluca Di Totto è il referente territoriale per la provincia di Chieti, si occuperà del Vastese e dei comuni limitrofi.

