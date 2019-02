'Abruzzobnb', la rete per i bed and breakfast del territorio

Un’associazione di categoria regionale per i bed and breakfast è costituita in Abruzzo. Il nome è Associazione Abruzzobnb .

La presidente Lucia Simioni conferma che alla pari di altre associazioni regionali di categoria in cui sono presenti attività di accoglienza turistica, anche l’associazione Abruzzobnb, che già ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione, è un punto di riferimento sia normativo che di promozione per tutti i gestori che operano nel territorio.

"Da oggi - si legge in una nota - sarà possibile ottenere regole e tutele più certe, avere la possibilità di acquisire informazioni e formazione, poter avere confronti diretti con amministratori locali e regionali, poter accedere attraverso i canali disponibili agli incentivi/aiuti per la realizzazione di progetti per la promozione e la pubblicizzazione del nostro circuito di strutture di qualità e del territorio.

Da un’analisi dei dati presenti nell’OTRA regionale, si evince che le strutture di B&B oltre ad essere molto incrementate in questi ultimi anni, soprattutto nelle aree dei Parchi e dei borghi antichi, stanno ricevendo un consenso sempre maggiore dai turisti che vogliono visitare la nostra Regione proprio per l’autenticità e la qualità del servizio di accoglienza offerto.

Abruzzobnb è presente in tutte le province della regione e i gestori che vogliono contattare l’associazione possono scrivere all’indirizzo info@abruzzobnb.it.