Traffico veicolare 'off limits' sul viadotto Sente, ancora più difficili i collegamenti nell'Alto Vastese

Stop al traffico veicolare sul Viadotto 'Sente' a partire dalle 13 di martedì 18 settembre e fino a quando non saranno eseguiti gli interventi che ne garantiranno la sicurezza.

La chiusura del viadotto che collega Molise e Abruzzo è stata disposta, con specifica ordinanza, dalla Provincia di Isernia in seguito alle verifiche dopo il terremoto del 14 agosto con epicentro a Montecilfone, in provincia di Campobasso. Il percorso alternativo sarà indicato con specifica segnaletica che condurrà gli utenti della strada sulla Sp 86 Istonia che veniva percorsa prima dell'edificazione del Viadotto.

"Stiamo provvedendo - ha detto il consigliere provinciale alle Infrastrutture di Isernia, Mike Matticoli - a rendere transitabile, entro il 18 settembre, l'Istonia che per decenni è stata percorsa solo da mezzi agricoli. Sono piccoli interventi compatibili con il budget a disposizione delle province di Isernia e Chieti".

Sui tempi per la riapertura del viadotto, Matticoli afferma: "Al momento non sono ipotizzabili. C'è bisogno di altri studi sul pilone che preoccupa. Tali studi - prosegue - ci diranno se l'intervento potrà essere effettuato solo sul pilone oppure se dovrà essere fatto un intervento più profondo, sostituendo tutti gli impalcati di cemento armato con un unico elemento di acciaio che pesa poco più della metà ed essendo un unico pezzo distribuisce meglio il peso. Un intervento di questo tipo costa circa 10 milioni. L'altro tipo di intervento circa 2 milioni. All'esito dello studio, nell'uno o nell'altro caso - conclude il consigliere - chiederemo fondi alla Regione e al ministero. Inoltre stiamo predisponendo anche la richiesta di passaggio di competenze, per il viadotto Sente, all'Anas".