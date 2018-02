Punta Aderci: vent'anni fa l'istituzione della riserva naturale di Vasto

Esattamente vent'anni fa, il 20 febbraio 1998, veniva ufficialmente istituita la Riserva naturale regionale di Punta Aderci di Vasto.

Per l'occasione, stamattina nel 'Green Box', spazio di promozione turistica dei Parchi e delle Riserve d'Abruzzo all'interno del centro commerciale "Centro d'Abruzzo" di San Giovanni Teatino, sono state presentate una galleria di immagini fotografiche sulla storia della Riserva ed una serie di attività da mettere in campo per la ricorrenza, assieme ed un docufilm, a cura di Fernando Di Fabrizio, che ripercorre il sistema delle aree protette del territorio abruzzese. Una 'linea verde' che parte dal Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise per proseguire al Lago di Penne e fino a Punta Aderci ed a Vasto Marina dove è stata ripresa la nidificazione del fratino sulle dune nella zona meridionale del litorale vastese.

"Per rafforzare l'attività di promozione e conoscenza del patrimonio naturale dell'Abruzzo - ha spiegato Di Fabrizio - è stato realizzato il sito web www.dererumnatura.info dove è possibile reperire materiale del mondo delle aree protette".

Presenti all'incontro di stamattina il dirigente regionale del settore Urbanistica Bruno Celupica, l’assessore alle Politiche ambientali di Vasto Paola Cianci, Il presidente Legacoop Abruzzo e Soc. Coop. Cogecstre, Fernando Di Fabrizio, il presidente del Wwf Abruzzo Luciano Di Tizio, il presidente di Legambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco e il dirigente del Comune di Vasto Michele D’Annunzio.