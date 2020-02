Trofeo delle Cinture in Sardegna, Luigi Alfieri vince e va in finale

Terzo incontro da professionista e terza vittoria per il giovane pugile vastese Luigi Alfieri.

Ieri sera, sul ring del palasport ‘Alberto Mura’ di Porto Torres, il 24enne portacolori della San Salvo Boxe, nell’ambito della Se.Sa. Boxing Night alla prima edizione, ha affrontato e battuto ai punti Andrea Saba (classe 1993), cagliaritano, con all’attivo 5 vittorie in 7 match da 'pro'.

Sfida – per la categoria dei Pesi Welter – valevole come semifinale del Trofeo delle Cinture, competizione ideata dall’ente più anziano nel sistema della boxe che è il WBC e realizzata in collaborazione con le Federazione Italiana Pugilato.

Alfieri, due vittorie nel suo ‘score’ nel mondo dei pro (l'estate scorsa battuto Mantegna a San Salvo e a dicembre Rauso al PalaBCC di Vasto), si è presentato a questo appuntamento carico e motivato, ben preparato dai suoi allenatori Domenico Urbano e Alfredo Campitelli, assieme al personal trainer Andrea Ialacci.

Una buona prova quella del vastese, a conferma di innegabili qualità e potenzialità, con il verdetto finale dei giudici che gli assegna la terza vittoria nella sua carriera da professionista, aprendogli le porte alla finalissima del Trofeo delle Cinture che ci sarà ad aprile.