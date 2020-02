Podi e qualificazioni ai nazionali: in luce gli allievi dei maestri De Palma e Del Core

E' stata brillante la partecipazione, domenica 16 febbraio a Velletri, della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma, con gli allievi delle sedi di Vasto, Termoli e Petacciato e l’aggiunta di due ragazzi della Scuola del maestro Gaetano Del Core di San Paolo di Civitate, alla seconda tappa del Campionato interregionale della Federazione Italiana Kick Boxing, Muay Thai, Savate nella specialità Kick Light.

Ecco i piazzamenti: al primo posto (medaglia d’oro) Manuel Caruso; al secondo posto (argento) Angelo Zucaro, Rebecca Coppa e Michele Di Biase; al terzo (bronzo) Michele Foia, Giuseppe Berchicci e Dante Cicerale (atleta del maestro Del Core). Con questi successi hanno staccato il biglietto per prendere parte al prossimo Campionato Italiano Criterium 2020 in programma nel mese di marzo, dal 19 al 22, a Rimini e a loro si aggiungeranno anche Lisa Fiore, Mattia Spalletta e Leonardo Lamedica (atleta di Del Core) che hanno passato il turno (quindi primi in categoria) perché in questo evento erano da soli in categoria. In tutto 10 ‘guerrieri‘ pronti a dare il meglio per la conquista del tricolore. E al Criterium saranno protagonisti anche Marco Palmer e Pietro Celano che saranno impegnati nel K.O. e precisamente sul ring con il Low Kick.

I maestri De Palma e Del Core si dicono orgogliosi e soddisfatti dei buoni risultati dei loro allievi, i quali si sono dimostrati maturi e preparati per l’obiettivo della qualificazione al Campionato nazionale, mettendo in mostra tecnica e grande determinazione.

Rammarico per Alessio Coppa che, nonostante un buon incontro, è stato costretto a fermarsi per un colpo ricevuto.

L’obiettivo, ora, è di prepararsi al meglio per il prossimo impegno a Rimini nel quale i primi quattro classificati di ogni categoria passeranno il turno per il Campionato Italiano Assoluto in calendario a maggio a Lignano Sabbiadoro, tappa decisiva anche per la formazione della rosa azzurra del Kick Boxing, in vista del Campionato Mondiale in programma a settembre in Serbia.