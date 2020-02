A mani vuote dal derby di Chieti: altro ko per la Vasto Basket

A mani vuote dal derby giocato a Chieti la Generazione Vincente Vasto Basket.

Al PalaDayco i padroni di casa della Magic Basket si aggiudicano la sfida valida per la sesta giornata di ritorno in C Gold, chiusa sul punteggio di 92-73.

Gara condotta sempre avanti dai teatini di coach Renato Castorina, coi vastesi di Mike Del Vecchio costretti costantemente ad inseguire nel punteggio. Ed il divario, strada facendo, si è fatto sempre più corposo, con i locali ad imprimere l’accelerazione decisiva, per la conquista dei 2 punti, in particolare nel terzo periodo con le distanze di 10 punti, unite alle 8 dei primi due quarti, che hanno scavato un solco incolmabile per Di Tizio e compagni.

La vittoria porta la Magic Chieti a quota 20, restano a 14 i biancorossi, agganciati al terzultimo posto della classifica dal Falconara.

Nel prossimo turno, sul parquet del PalaBCC, sarà di scena la Pisaarum Pesaro, che precede di 6 punti in graduatoria il team del presidente Spadaccini. Una gara sicuramente dura, ma da non fallire nell’obiettivo di risalire la china.

Magic Basket Chieti – Vasto Basket 92-73



Chieti: Pelliccione 16, Di Giandomenico 21, Samija 25, Berlic 15, Pichi 10, Alba, Mennilli, Torlontano ne, Berardi 5, Secondino ne, Breda ne, Vona. All. Castorina



Vasto: Brajkovic 24, Marino 5, Di Tizio 7, Ucci 20, Oluic 13, Miscione ne, Delle Donne ne, Peluso G. 2, Peluso A. ne, Ciambrone 2. All. Del Vecchio



Parziali: 25-21, 21-17, 25-15, 21-20.

Progressivi: 25-21, 46-38, 71-53, 92-73.

Arbitri: Siliquini e Menicali