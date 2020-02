Torneo 'Rodeo Winter', brillano i giovani tennisti del Circolo 'Boselli' di Vasto

Sì è svolto presso la Cittadella dello Sport di Sambuceto il Torneo Rodeo Winter organizzato dalla SGT Sport.

All’evento, lo scorso fine settimana, riservato alle categorie Under 10-12-14-16 femminile e maschile, hanno partecipato 93 atleti. Tra questi anche 4 giovani del Circolo Tennis Vasto ‘Boselli’ che hanno sfoderato brillanti prestazioni e regalato soddisfazioni ai maestri Licitra, Perpetua e Zullo.

Debora Castellano, anno 2009, nella categoria Under 12 femminile si è arresa solo in semifinale, sconfitta da La Noce. Luca La Palombara, classe 2009, nell’Under 12 maschile, ha vinto la prima partita e poi è stato sconfitto da Piermatteo per 5-3/4-2. Ottimo secondo posto per Alessandro Scalzo, classe 2008, sempre nell’Under 12 maschile, che ha battuto Candeloro ai quarti di finale, Pomilio in semifinale e ha ceduto in finale contro Pagliaricci al terzo set.

Gradino più alto del podio per Michele Prisciantelli, classe 2006, nella categoria Under 14 maschile: ha battuto D’Emilio ai quarti, Diomedi in semifinale e ha vinto la finalissima contro Passeri in due set.

“Complimenti a tutti – si legge in una nota – da parte dei maestri, del direttivo e dei soci del Circolo Tennis Vasto!“