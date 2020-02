Ecco Plamen Stefanov, nuovo arrivo in casa Vasto Basket

La Vasto Basket comunica di aver acquisto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Plamen Stefanov.

Play, guardia bulgara, classe 2000, proveniente dalla Spartak Pleven, team della propria nazione partecipante alla prima lega bulgara, Stefanov, 1,90 mt di altezza dal fisico longilineo, vivrà a Vasto la sua prima esperienza in Italia e si è già aggregato con i nuovi compagni per iniziare l'avventura in biancorosso.

"Ancora in attesa del transfer internazionale, la Vasto Basket - si legge in una nota del sodalizio presieduto da Giancarlo Spadaccini - si augura di poterlo vedere quanto prima a disposizione di coach Mike Del Vecchio. Dal consiglio direttivo, i migliori in bocca al lupo al giovane atleta".