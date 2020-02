Crescita e attestati di qualità per la Scuola Tennis del Circolo 'Boselli'

Il 2019 è stato un anno da incorniciare per il Circolo Tennis Vasto e la sua Scuola Tennis. A testimoniarlo, qualche settimana fa, è arrivata anche la brillante posizione ottenuta dal Circolo nel Gran Prix 2019 delle Scuole Tennis con i punteggi assegnati sulla base di diversi parametri che hanno stabilito la qualità. Nella classifica, da una a cinque stelle, il Circolo ‘Boselli’ di Vasto ne ha conquistate tre entrando nella categoria ‘Standard School’.

In questa categoria si è piazzato al 90° posto tra le Standard School su ben 483 presenti in tutta Italia e al 177° posto tra tutte le scuole tennis partecipanti che sono state 1.847 a livello nazionale.

A livello regionale il Circolo vastese è risultato essere tra i primi cinque e prima scuola tennis del comprensorio vastese.

“Posizioni di prestigio e grande riconoscimento – si legge in una nota – per il Circolo vastese, per il suo direttivo, per la struttura e soprattutto per il buon lavoro svolto dal tecnico nazionale Danilo Licitra, dalla maestra Marianna Perpetua e dall’istruttore di secondo grado Ivan Zullo“.