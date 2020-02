'Muoviti!', bel coinvolgimento al centro della riviera

Vasto Marina, la tua palestra sul mare 365 giorni all’anno.

Questo obiettivo, che il Consorzio Vivere Vasto Marina si è prefissato, è più vicino dopo gli ottimi riscontri dell'evento "Muoviti!", organizzato in piazza Rodi, al centro della riviera in una prima domenica di febbraio dal sapore primaverile, con il coinvolgimento degli istruttori del Fly Team Abruzzo "che rigraziamo per l’impegno e professionalità", sottolineano in una nota i responsabili del consorzio, e la "risposta entusiasta del pubblico".

Quello di ieri mattina è stato "il primo di una serie di appuntamenti che vogliamo riproporre - si legge in una nota del sodalizio presieduto da Piergiorgio Molino -, coinvolgendo anche altre discipline sportive, per offrire ai fruitori del litorale occasioni di sport e divertimento.

Perché Vasto Marina non offre solo sole e relax..".