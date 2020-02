Cuore Vasto Basket: Lanciano battuto al PalaBCC

Nella domenica forse più difficile, con cinque sconfitte consecutive sul groppone e l'avversario tra le formazioni più in quota del torneo, la Generazione Vincente Vasto Basket ritrova smalto ed efficacia ed ottiene una vittoria di fondamentale importanza contro l'Unibasket Lanciano.

Finisce sul punteggio di 82-61 il derby abruzzese di C Gold andato in scena sul parquet del PalaBCC di via dei Conti Ricci. Una vittoria ampiamente meritata: la squadra di coach Mike Del Vecchio, alla sua prima panchina a Vasto, ha giocato con il piglio giusto sin dalle battute d'avvio del match, conducendolo praticamente con costanza in vantaggio (a parte il divario minimo negli iniziali 10 minuti della partita), tenendo 'botta' e facendo vedere buone cose sia in fase d'attacco che di difesa.

Prestazione tra le migliori offerte in questa stagione e successo che consente ai biancorossi di salire a quota 14 punti in classifica, ancora in una zona pericolosa, ma con ritrovata fiducia ed entusiasmo per il futuro.

Cinque gli uomini in doppia cifra per i vastesi ed ancora una volta Goran Oluic miglior realizzatore della gara (24 punti per lui).

Generazione Vincente Vasto Basket-Unibasket Lanciano 81-62 (11-12, 37-27, 55-43)

Vasto: Brajkovic 13, Campagna, Marino 10, Di Tizio 15, Ucci 10, Oluic 24, Delle Donne. Naggi, Peluso G. 9, Peluso A. Coach: Del Vecchio

Lanciano: Agostinone 4, D’Eustachio L, Ranitovic 15, Maralossoudabangadata 2, D’Eustachio F, 2, Pavelas, Cukinas 12, Martelli 8, Mordini, Martino 5, Biantsevich, Nikoci 14. Coach: Orà

Arbitri: Di Santo e Marianetti di Chieti