Vasto Basket, momento difficile. Spadaccini: "Interverremo per colmare le lacune"

Momento difficile e complicato in casa Vasto Basket: a Perugia, sabato scorso, è arrivata la quinta sconfitta di fila, c'è stato il cambio al timone della squadra con la guida tecnica passata da Gianpaolo Ambrico a Mike Del Vecchio, assieme al saluto di alcuni giocatori e all’arrivo di qualche altro.

Fa il punto della situazione, con una nota ufficiale, il massimo dirigente del club, il presidente Giancarlo Spadaccini.

“Amici e sostenitori. Intervengo personalmente e senza filtri perché ho il peso ma anche l’onore di rappresentare la Vasto Basket.

Stiamo vivendo un periodo molto difficile ma anche strano! Le uscite di 3 giocatori e dei 2 tecnici che avevano iniziato il campionato con noi ci hanno penalizzato per qualità e quantità di lavoro in palestra. Di conseguenza le partite sono frutto di tanti problemi, ai quali si sono aggiunti infortuni anche seri.

Questa settimana di sconforto, però, non può e non deve condizionarci oltremisura. Entro pochi giorni interverremo per colmare le lacune perché la zona play off non e poi così lontana. E noi ci crediamo! Mi auguro che i tantissimi amici e sostenitori comprendano che lo sport non è matematica… e che vogliamo finire questo anno ribadendo che, se siamo Generazione Vincente, lo saremo nello sport come nella vita“.

Domenica si torna in campo: al PalaBCC (ore 18) l'importante derby con il Lanciano.