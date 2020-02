Nicolò Cavuoti vola in Serie A: il talento vastese passa al Cagliari!

Nicolò Cavuoti è ufficialmente un giocatore del Cagliari.

Classe 2003, giocatore vastese di talento, passa al club rossoblù di Serie A.

E’ una grande soddisfazione, per la nostra società, dare un annuncio del genere.

Nicolò, cresciuto nella Virtus Vasto, società di calcio giovanile con la quale è operativo il progetto di collaborazione Vastese Virtus, si è messo in evidenza in questi mesi di esperienza in biancorosso, collezionando già 18 presenze in Serie D, buona parte delle quali da titolare. Una crescita esponenziale la sua e, ora, c’è la grande opportunità di poter spiccare il volo.

La società tutta, in testa i presidenti Franco Bolami e Pietro Scafetta, formulano al ragazzo i più sinceri auguri per un prosieguo di carriera calcistica e di percorso personale radiosi, mantenendo sempre vivo il legame con le realtà che l’hanno lanciato.

In bocca al lupo di cuore, Nicolò, da tutto il gruppo biancorosso!

“A distanza di trent’anni, dopo Mario Lemme, un giocatore vastese passa ad un club di A. C’è orgoglio e soddisfazione in tutti noi – dice il presidente Franco Bolami -. Questo è un giorno importante per la Vastese e per tutto il movimento calcistico locale. Un risultato che dà ulteriore forza al nostro progetto, che è anche e soprattutto teso alla crescita ed alla valorizzazione dei nostri ragazzi”.