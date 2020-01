Shaolin e Sanda, a Vasto il seminario internazionale con il maestro Liu Peng

Il maestro Carmine De Palma organizza un evento a caratura nazionale e internazionale che porterà nei centri sportivi della sua Scuola di arti marziali di Vasto e Termoli nelle giornate di giovedì 30 e venerdì 31 gennaio.

Sarà presente il maestro di Shaolin Shi Fu Liu Peng che ha studiato presso il tempio di Shaolin (Cina), allievo diretto di Shi Bo Shi Xing Hong, che negli anni passati è già venuto a Termoli e Vasto, adesso residente a Colleferro (Roma), il quale effettuerà e seguirà l’intero seminario e allenamento. Il Maestro di Shaolin è stato invitato da De Palma per molti motivi e tra questi, oltre al laborioso e impegnativo sviluppo del programma federale, figura l’obiettivo di diffondere e migliorare lo Shaolin Kung Fu e Sanda “partendo dalle origini più lontane” e per dare agli allievi della scuola e tutti gli interessati un’impronta marziale più profonda. Si tratta di un appuntamento da non mancare assolutamente e da provare per tutti, principianti ed esperti.

“Gli allenamenti – spiega De Palma – saranno impegnativi e intensi, molto tecnici e specifici, e sicuramente formeranno ancor di più tutti quelli che ne prenderanno parte, perché saranno sviluppati e condotti come si fa a Shaolin. Si eseguiranno esercizi di preparazione allo Shaolin Tradizionale, per poi continuare con il vero e proprio Shaolin, si effettuerà una forma a mani nude e una Forma con la Sciabola e il combattimento Sanshou (Sanda). Non resta che iscriversi alle lezioni, provare e imparare il più possibile dal Maestro Shaolin”.

Lo stage verrà organizzato nel pomeriggio (giovedì a Termoli presso la Palestra Fly Zone e venerdì a Vasto alla palestra Cfp Gym), aperto a chi vuole allenarsi, imparare e migliorare il Kung Fu, principianti e avanzati, uomini e donne, l’età dei partecipanti è compresa tra 6 e 60 anni.

Ulteriori informazioni: 320.7090241 – carminedepalma@hotmail.it