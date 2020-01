Marco Amelia saluta Vasto e la Vastese: "Mi porto dentro tanti ricordi belli"

In questo viaggio di ritorno verso casa, che mi allontana chilometro dopo chilometro da Vasto, tanti sono i pensieri e le immagini che tornano alla mente di questa avventura biancorossa. Mi porto dentro tanti ricordi belli: dalle prime passeggiate in città a quelle sul lungomare, alla prima volta dentro l’Aragona.

Dispiace sia finita ma questo è il calcio, questa è la vita.

Ritengo sia doveroso fare alcuni ringraziamenti.

Il mio grazie va ad ogni persona incontrata in questi mesi: i collaboratori del campo, il Bomber Vincenzo, Nando, Piero, Massi, il grande segretario Nardecchia, Elenio, Giovanni, Francesca, Manolo, Mattia, Nicola, Claudio, Lucio, i dirigenti, gli allenatori e i ragazzi del nostro settore giovanile, tutte le persone che si sono messe a disposizione, i Presidenti con tutti i soci, i dirigenti della prima squadra insieme a tutti i calciatori allenati in questa splendida avventura. Infine, e non per ordine di importanza, voglio ringraziare e salutare soprattutto tutti i tifosi Vastesi che con me hanno gioito e sostenuto la squadra!

Ciao a tutti e Forza Vastese

Marco Amelia