Più sport per tutti: c'è "Muoviti!", appuntamento sul lungomare

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che il trend di aspettative di anni di vita, costantemente in crescita, ha attualmente subito un arresto.

Questo sembra dovuto all'eccessiva sedentarietà della vita dei nostri giorni.

Da qui l'idea del Consorzio Vivere Vasto Marina, in collaborazione con Fly Team Abruzzo, di promuovere un evento assolutamente gratuito per sensibilizzare grandi e piccoli circa l'importanza dell'attività fisica.

L'appuntamento è per domenica 2 febbraio alle ore 11 in piazza Rodi a Vasto Marina.

"Tutti potranno prendere parte gratuitamente ad una lezione all'aria aperta, un allenamento per tutte l'età - si legge in una nota di Maria Rosaria Franceschini, addetto stampa del Consorzio -. La manifestazione denominata "Muoviti" è il primo di una serie di appuntamenti per fare dello sport all'aria aperta nella bella Vasto Marina per il benessere di tutti".