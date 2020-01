'Non molliamo adesso! Riempiamo l'Aragona", l'appello dei tifosi biancorossi per Vastese-Campobasso

“Non molliamo adesso!”: lancia un appello il direttivo della tifoseria organizzata della Curva Sud Vasto in vista della sfida di domenica 26 gennaio allo Stadio Aragona tra la Vastese ed il Campobasso.

“Ci sono momenti - vi si legge - in cui vorremmo dire di no a tutto. Ci sono momenti in cui la cosa più semplice da fare sarebbe abbandonare tutto e tutti. Con la squadra della nostra città abbiamo provato da sempre gioia e dolore e questo momento particolare della stagione ci dona sentimenti contrastanti di amore ed odio. Sarebbe facile ora dire basta. Ma noi siamo quelli che nella vita non si arrendono mai, e non ci arrenderemo neanche ora, al di là dei risultati, al di là delle prestazioni.

Per la delicata sfida di campionato che vedrà la nostra Vastese di scena contro il Campobasso, invitiamo tutti gli sportivi vastesi a riempire le gradinate del vecchio Aragona, sciarpa al collo e fiato in gola.

Noi non molliamo per la nostra città!“