Vastese-Campobasso, 50 i biglietti per i tifosi molisani

Disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza in vista della sfida Vastese-Campobasso in programma domenica 26 gennaio (ore 14,30) allo Stadio Aragona.

Per i tifosi ospiti fissato in un massimo di 50 il numero di biglietti, nominativi, a disposizione per l'ingresso in Curva Tobruk (da vendere a cura della società rossoblù).

Per i tifosi di casa disposto l'obbligo di presentare un documento d'identità in corso di validità nell'acquisto dei tagliandi al botteghino di via San Michele.

La prevendita, nella Sala Stampa dello Stadio Aragona, ci sarà domenica mattina dalle 10 alle 12,30.