H2O Sport, gli esordienti sono al ‘top’ nella tappa di Vasto

Continua a mietere soddisfazioni e grandi risultati l’H 2 O Sport del presidente Massimo Tucci. Anche in occasione della prima tappa del Molise Winter Tour riservata alla categoria Esordienti, il sodalizio biancorosso ha messo in mostra i suoi talenti. Nella piscina di Vasto i giovani atleti si sono messi in bella evidenza.

Questi nel dettaglio i risultati e le 19 medaglie conquistate.

Esordienti A – In campo femminile vince i 100 dorso Sofia Rossano con lo strepitoso tempo di 1’10”9 ed è la protagonista indiscussa di tutta la manifestazione con una prestazione cronometrica che la posiziona tra i primi posti in Italia nella graduatoria stagionale esordienti. Chiude nella stessa gara in terza Sara Saraceni con il tempo di 1’16”1. Ai piedi del podio, per una manciata di centesimi, c’è Sofia Cavina che vince l’oro nei 50 stile libero con in 31” mettendosi alle spalle la compagna di squadra Sofia Silvaroli, quarta con 31”7. Per lei una buona performance che l’ha portata a sfiorare il podio. I 50 rana vedono sul secondo gradino del podio Alessia Angelicola, brava a chiudere in 41”3. L’H 2 O Sport brinda anche nei 200 farfalla grazie all’affermazione di Sofia Rossano in 2’32” e l’argento centrato da Alessia Angelicola in 3’01”3. A chiudere il podio è Eliana Ricciuti in 3’02”9 per un vero e proprio dominio biancorosso. Tra gli uomini i 200 stile libero vedono la vittoria di Christian Leccese con 2’30”3 e il bronzo messo al collo da Christian Bucciardini che chiude la sua fatica in 2’’35”5. Alessandro Vernacchia è d’argento nei 50 rana con il crono di 37”1. Doppio argento per il bonefrano Alessandro D’Onofrio nella gara dei 100 farfalla, chiusa con il personale di 1’15”9 e nei 200 misti con il suo nuovo primato di 2’44”.

Esordienti B – In campo femminile nei 50 stile libero argento per Nicole Santorelli (36”3) e quarta posizione per Clarissa Sarpi (37”6). Elisa Fiacchino brinda nei 100 dorso ad un ottimo argento (1’34”1) con alle sue spalle, al quarto posto, Lorena Andrea Visan (1’36”1). Sara Simeone è seconda nei 50 rana con il crono di 48”7. In campo maschile nei 50 rana Niccolò Gabrielli è terzo con 44”5 e Iacopo Marzola quarto con 45”8. Nei 100 farfalla bronzo per Domenico Rocco che chiude in 1’37”7.

Bene si sono comportate anche la staffetta 4×50 mista Esordienti A che sale sul gradino più alto del podio in 2’13”1 grazie a Sofia Rossano, Alessandro Vernacchia, Sofia Cavina e Christian Leccese.

Chiuso l’appuntamento agonistico nel pomeriggio c’è stato spazio per la gara propaganda UISP riservata ai ragazzi delle scuole nuoto, con l’H 2 O Sport che ha schierato oltre 200 bambini. In campo maschile migliore prestazione tecnica di Alex Di Candilo di Vasto stampa mentre, in quella femminile, Antonia Sebastiano di San Giuliano di Puglia.

Questo il commento del presidente Tucci: “Mi complimento con tutti i nostri esordienti per questo grande successo. Stiamo assistendo a grandi progressi tecnici oltre che cronometrici da parte di tutta la squadra a testimonianza del grande lavoro svolto dai nostri allenatori: Paolo Di Lullo, Luca Di Giacomo, Michele Mucci, Sante Loconte e Giorgio Petrella. Ci sono state prestazioni di assoluto valore che ci fanno ben sperare per il futuro. Siamo, inoltre soddisfatti per la gara di propaganda UISP che ha visto tanti bambini cimentarsi con entusiasmo nella loro prima vera gara di nuoto. Una vera festa di sport che ha coinvolto tutta l’H2O Sport con le tribune gremite di genitori che hanno partecipato attivamente incoraggiando e incitando i loro figli per tutta la manifestazione: uno spettacolo”.