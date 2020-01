Vasto Basket e coach Gianpaolo Ambrico, le strade si separano

Si separano le strade tra la Generazione Vincente Vasto Basket e coach Gianpaolo Ambrico.

Il club biancorosso ha ufficializzato la scelta di cambiare la guida tecnica della squadra impegnata nel campionato di Serie C Gold e a breve ufficializzerà il nome del nuovo allenatore.

Fatali al tecnico lucano, successore di Giovanni Gesmundo sulla panchina vastese, le ultime quattro sconfitte in serie che hanno fatto piombare il team del presidente Spadaccini in una posizione a rischio in classifica generale.