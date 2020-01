'Winter Trail Colle San Marco', debutto nel 2020 per la Podistica Vasto

È ripresa l’attività agonistica 2020 della Podistica Vasto, capitanata dal nuovo ed energico presidente Daniele Altieri, con la partecipazione di alcuni atleti vastesi alla Winter Trail Colle San Marco, una competizione di 15 km e con ben 900 m di dislivello, perfetta per chi ha gambe forti e fiato da vendere, tenutasi nei pressi di Ascoli Piceno.

Oltre 320 gli atleti partecipanti tra cui appunto anche alcuni della Podistica Vasto, ovvero Tonino Baccalà, Giovanni Viti, Sandro Palombo e Davide Criti che dopo un percorso composto per 3/4 da salite hanno visto premiata la loro volontà e determinazione tagliando il traguardo.

Il direttivo della Podistica Vasto comunica inoltre che sono aperte le iscrizioni per l’anno 2020 fino al 31 gennaio. Per qualsiasi informazione in merito si può chiamare il numero 340-7934262.