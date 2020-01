San Gabriele Vasto, una bella vittoria per la ripartenza nel 2020

Una vittoria senza troppi affanni per ripartire e iniziare in modo positivo il 2020 sportivo. La San Gabriele Pallavolo Vasto liquida la pratica Ortona, conquistando l’intera posta in palio con il punteggio di 3-1.

Ci mettono un po’ le vastesi a riprendersi dalla pausa natalizia con un primo set altalenante e costellato da una serie di errori che danno modo alle ortonesi di restare sempre in gioco, ma la prima frazione si chiude sul 25-20 per le gabrieline. Il secondo set è senza storia: Mascitelli e compagne salgono in cattedra e dilagano, infliggendo alle avversarie un perentorio 25-11. La troppa sicurezza ed un pizzico di superficialità condizionano poi in negativo la terza frazione, con le ragazze di casa che lasciano sul campo un sacco di punti con errori in battuta e in attacco, con il 20-25 a favore della Junior Ortona che rimette in gioco le ospiti.

Ma nel quarto, dopo la sfuriata di coach Mattia De Angelis, la squadra vastese torna ad essere propositiva ed incisiva, prende in mano il set e, macinando buon gioco e giocate efficaci, conclude il set sul 25-15 facendo così sua la vittoria. Buona la prova in regia di Danila Gramaglia e in attacco brillano Silvia Campofredano e Angelique Marciano.

Soddisfatto della prova in generale il tecnico vastese, “Dobbiamo comunque migliorare l’approccio mentale ed evitare cali di attenzione“, sottolinea.

I punti conquistati proiettano la San Gabriele al sesto posto della classifica generale del torneo di C femminile, condiviso con Roseto-Montorio e Torrevecchia, a quota 18. Sabato prossimo di nuovo in casa, al palazzetto di via Silvio Pellico, la San Gabriele che ospiterà il Nereto.