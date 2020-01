Altro ko in terra marchigiana, per la Vasto Basket un periodo complicato

Nuova sconfitta per la Vasto Basket che nulla ha potuto contro il tremendo impatto alla gara di Giampaoli (33 punti per lui) e soci.

La Bramante Pesaro, nella prima sfida del 2020 per i biancorossi, si è aggiudicata la sfida con il punteggio di 78-69.

Serviva una vittoria per scuotere la classifica ma, complici maglie della difesa piuttosto generose, è arrivato un altro passo falso.

Per il team di coach Gianpaolo Ambrico non è di certo il miglior momento e sicuramente la gara al PalaBCC contro il Falconara di domenica prossima sarà determinante.

"L'imperativo è vincere - si sottolinea in una nota del club del presidente Giancarlo Spadaccini - e magari la spinta del nostro pubblico sarà ancor più importante".