Restrizioni per Chieti-Vastese, il 'no' dei tifosi biancorossi alla trasferta di Ortona

Il direttivo della Curva Sud Vasto, gruppo organizzato dei titosi biancorossi, prende posizione contro le restrizioni disposte dalla Questura di Chieti relativamente alla partita Chieti-Vastese, valida per la prima giornata di ritorno del Campionato di Serie D girone F, in programma nel posticipo di lunedì 6 gennaio allo Stadio Comunale di Ortona.

Per i tifosi residenti a Vasto fissato nel numero massimo di 50 i biglietti disponibili per il settore ospiti, biglietti nominativi da vendere nella Sala Stampa dello Stadio Aragona (venerdì e sabato dalle 10,30 alle 12 e dalle 15 alle 17).

I tifosi organizzati diserteranno la trasferta nella vicina Ortona. Di seguito la nota del direttivo.

“Purtroppo anche con l’avvento di questo nuovo anno, ci troviamo ancora una volta a dover rinunciare a quello che per il mondo ultras, per l’essenza del vivere ultras è una delle cose più importanti: la trasferta.

Nella gara per noi più sentita, per via di una rivalità storica, di un campanilismo che ha radici salde nel passato, dobbiamo con grande sofferenza disertare per decisioni prese dall’alto.

Ennesima restrizione: solo 50 biglietti per la tifoseria ospite.

Coerenti con il nostro comportamento, con il nostro modo di pensare, la Curva Sud Vasto non sarà presente sul neutro di Ortona.

O tutti, o nessuno.

Piú passano gli anni e più notiamo come anche nelle serie minori, si continua ad uccidere la passione, lo spettacolo, tutto quello che di unico può offrire un derby.

Il calcio è della gente, basta divieti, basta repressione“.