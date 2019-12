Chieti-Vastese il 6 a Ortona: 50 biglietti per i tifosi biancorossi

Sarà giocata lunedì 6 gennaio, alle ore 14,30, allo Stadio Comunale di Ortona, la sfida Chieti-Vastese, valida per la prima giornata di ritorno in Serie D girone F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato il posticipo.

Per questa gara, su disposizione della Questura di Chieti, sulla base della segnalazione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è stata fissata in un massimo di 50 tagliandi la vendita dei biglietti per quanti residenti a Vasto, da effettuarsi entro le ore 19 del giorno antecedente la gara.

I biglietti dovranno essere necessariamente nominativi, con indicazione delle generalità dell'acquirente previa esibizione di un documento d'identità valido.

La società biancorossa comunicherà in seguito giorni e orari per la vendita, che avverrà nella Sala Stampa dello Stadio Aragona.