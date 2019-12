Paul ai saluti, Brajkovic nuovo arrivo in casa Vasto Basket

La Vasto Basket comunica che si è interrotto consensualmente l'accordo con Lukasz Marcin Paul. Il giocatore polacco si congeda dai colori biancorossi con 106 punti all’attivo in 12 presenze ufficiali maturando una media di 8.8 pt a partita.

"L’atleta, a cui auguriamo un grande futuro - si legge in una nota del club biancorosso -, si è sempre contraddistinto per l’impegno e serietà e la separazione consensuale è stata decisa per permettergli di trovare spazi e campionati che di certo merita. La società è sicura che Paul avrà molte opportunità e che si ricorderà sempre con stima della nostra città, come accade nelle collaborazioni che si interrompono con reciproca stima".

E un nuovo giocatore è pronto ad approdare in seno al gruppo di coach Gianpaolo Ambrico, il croato Jure Brajkovic. Classe 1994, 201 cm, ricoprirà il ruolo lasciato scoperto ad ottobre nel reparto esterno. L’ala forte nella prima parte di stagione è stato protagonista con la maglia del Lumezzane (la quale ringraziamo per la collaborazione mostrata nei nostri confronti , agenvolando il trasferimento dell’atleta) con la quale ha collezionato 110 pt in 10 match. Ma questa non è l’unica apparizione italiana per Jure, infatti nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della grande cavalcata della Lupa Lecce di coach Di Salvatore dove è stato il secondo miglior rimbalzista del torneo oltre che ad avere una media vicina ai 15 pt a partita.

Energico, talentuoso e con tanta voglia di fare, Jure si presenterà al PalaBCC il 2 gennaio per conoscere i nuovi compagni.

La società da fine gennaio potrebbe operare anche un nuovo innesto che sarà deciso e valutato dopo le prime gare di ritorno in base alle necessità tecniche e alle opportunità che si presenteranno.