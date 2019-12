Impianto per l'atletica leggera a Vasto, fondi dalla Regione

"Ci giunge notizia che ieri, nella seduta del Consiglio Regionale per l'approvazione del bilancio, la Regione Abruzzo ha stanziato 250.000 euro per la realizzazione dell'impianto di atletica leggera a Vasto.

Un risultato importante per la nostra Città dopo l'iniziativa che la Pro Loco "Città del Vasto" ha organizzato il 16 novembre con la presenza di Sara Simeoni per sollecitare la realizzazione di questo impianto. Come pro loco siamo orgogliosi del risultato raggiunto e di aver dato il nostro contributo per la città. Ringraziamo l'assessore regionale Liris per aver mantenuto la parola data. Un primo importante passo è stato fatto, ora spetta ad altri fare il resto".

Così, in una nota, Mercurio Saraceni, presidente della Pro Loco "Città del Vasto".

Da verificare la destinazione dei fondi, se per l'adeguamento e la ristrutturazione della pista della 'Frana', al Parco Muro delle Lame, o per la realizzazione di un impianto in un'altra 'location', tenendo conto di quelle che sono le disposizioni e le prescrizioni in tal senso da parte del Coni.